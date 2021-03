Alunos de Mafra têm momentos de descontração e valorização da cultura

Compartilhar no Facebook

Podemos ter alegria em meio a pandemia? Para a resposta ser afirmativa, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura proporcionou aos alunos da rede municipal um momento descontraído na última quarta-feira, 24.

Em parceria com a equipe de teatro “Especialistas da Alegria”, conhecida nacionalmente, todos os alunos puderam assistir ao vivo e online a uma palestra dedicada a eles: “Palhestra: a Catavento contou, o circo chegou”. Os alunos presentes nas dependências das escolas e os alunos do ensino remoto puderam participar desse momento de descontração.

“Educação feliz não tem preço”, afirmou o prefeito Emerson Maas apoiando a iniciativa. Professores e alunos puderam por uma hora trocar as tristezas da pandemia por gargalhadas. O momento diferenciado foi realizado seguindo todos os protocolos do Plancon Edu (plano de contingência da Educação de Mafra).

“Essa será uma prática quinzenal aos alunos da rede pública proporcionando momentos de descontração e valorização da nossa cultura”, concluiu a secretária da pasta, Jamine Henning.

