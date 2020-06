Alunos de todo o Brasil na formatura virtual da UnC

Muita emoção marcou a cerimônia de Colação de Grau on-line de 118 acadêmicos da Universidade do Contestado na tarde da última terça-feira.

A solenidade de formatura no formato virtual possibilitou reunir alunos dos cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, tecnologia em gestão financeira, tecnologia em recursos humanos, letras e gestão de processos gerenciais de 17 polos de Educação a Distância da UnC.

A sessão foi presidida pela reitora Solange Sprandel da Silva, que destacou a magnitude do momento. “A solenidade marca a vida de muitos profissionais que romperam com as estruturas educacionais brasileiras e conquistaram a outorga de grau no ensino superior”, avalia. Este ano, a UnC comemora 50 anos, trajetória marcada por tradição, qualidade e acima de tudo, respeito pelo processo de ensino e aprendizagem, ressalta a reitora Solange. “Oferecemos educação para todo o Brasil e temos orgulho de formar cidadãos capazes de construir uma sociedade mais humana e sustentável”, comemora.

Formandos e familiares puderam assistir a solenidade via plataforma Google Meet e Canal da UnC no Youtube diretamente de suas casas, possibilitando a interação dos alunos em tempo real. A formanda em Pedagogia Nalva Matos, da cidade de Lages, parabenizou os colegas pela conquista e a UnC pela organização do momento tão especial. Daniela Pereira Valente parabenizou a filha, Dhiessica, pela nova etapa. Participaram da cerimônia os professores Neide Maria Favretto, Gabriel Bonetto Bampi, Elisete Ana Barp, Inézia Zanardi e a secretária acadêmica, Adriana Marchesan.