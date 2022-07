Alunos do 6º ano do CEMMA aprendem a valorizar a importância dos recursos naturais

A importância das questões ambientais, conhecendo as ações humanas que provocam transformações no espaço e trazem consequências para o planeta terra sempre em consonância com os objetos do conhecimento, são temas abordados periodicamente

Cerca de 130 alunos do 6º ano do CEMMA (turmas 1, 2, 3, 4, 5 e 6), trabalharam o projeto “Construção de Perfil de Solo” no segundo bimestre deste ano. Envolvendo as competências de ciências, história e português, “os estudantes trabalharam o agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, sustentáveis e solidários, valorizando assim a importância dos recursos naturais”, explicou a professora Rubia Teresinha Cariollato.

Dinâmica

Os alunos precisavam procurar diferentes colorações, diferentes tipos de solos para montar os horizontes (camadas do solo). Na última camada – Horizonte O -, que é formado por matéria orgânica e possui o solo mais fértil, os estudantes precisavam encontrar plantas que tinham em casa como suculentas ou outras e plantá-las, em material transparente como plástico ou vidro afim de que identificassem os horizontes. E última camada deveria ser formada por rocha, mãe (matriz), que é a magmática.

“Isto é uma consequência dos trabalhos que foram feitos ao longo do ano dos conteúdos trabalhados. Primeiro a gente trabalhou os tipos de rocha e agora esta atividade era a montagem do perfil de solo, com estudo dos solos do Brasil. Esta foi uma atividade prática que também foi avaliativa”, disse a professora.

Projeto que ensina

De acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular – trabalhar os objetos do conhecimento permite abordar as competências para que as habilidades sejam desenvolvidas, a fim de que os estudantes tornem-se protagonistas do seu aprendizado a partir do papel do mediador (professor).

Rubia contou que foram trabalhadas muitas habilidades como:

– explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de culturas, terraceamento, aterros sanitários…);

– analisar as modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque aos povos originários;

– analisar distintas interações das sociedades com natureza, com base na distribuição dos componentes físico- naturais, incluindo transformações da biodiversidade local e do mundo.

Continuidade

A importância das questões ambientais, conhecendo as ações ambientais que provocam transformações no espaço e trazem consequências para o planeta terra sempre em consonância com os objetos do conhecimento, são temas abordados periodicamente.

Palavra da professora

“O desenvolvimento deste projeto foi bastante gratificante, pois teve o envolvimento das famílias dos estudantes e até mesmo promoveu o enriquecimento de amizades, pois muitos alunos não tinham determinado tipo de solo e os colegas trouxeram para compartilhar, possibilitando que todos tivessem possibilidade de fazer seu trabalho”, disse Rubia. Ela completou dizendo que o componente curricular “geografia” permite que o estudante contextualize sua aprendizagem e possa ver no seu cotidiano o que é abordado em sala de aula.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.