Alunos do CEIM Fiorige Bona aprendem que é possível reciclar corretamente óleo de cozinha

Coleta de materiais recicláveis, compostagem e aproveitamento do óleo de cozinha para produção de sabão: essas foram algumas das atividades realizadas durante o mês de junho pelos alunos do CEIM Fiorige Bona. A curiosidade das ações ficou por conta da elaboração do sabão caseiro, a partir do óleo de cozinha descartado. Conforme explicações da gestora da unidade, Tania Heiden, a escola realizou uma pesquisa junto aos pais dos alunos – dentro do Projeto Político Pedagógico – que revelou que 99% reconhecem a importância do meio ambiente e que 74% já realizam a reciclagem dos materiais. Porém, do total pesquisado, 8% dão destinação correta ao óleo de cozinha encaminhando aos postos de coleta, enquanto 34% descartam na pia ou na terra e 58% reutilizam.

Esses dados chamaram a atenção da escola, que resolveu realizar um trabalho com as crianças, que levaram o aprendizado para casa e compartilharam com a família a experiência da confecção de sabão tendo o óleo como matéria prima. Para tanto foi convidada dona Gircelia Gaissler, avó de uma professora, que fez uma receita de sabão com a turma do Jardim II e cujo resultado será encaminhado para a casa dos alunos – cada aluno vai levar uma barra de sabão. Na atividade os alunos visualizaram a experiência Água x Óleo e Terra x Óleo, aprendendo sobre os prejuízos que o óleo descartado de forma incorreta causa ao meio ambiente.

COLETA DO ÓLEO DE COZINHA

“Foi uma experiência importante, que mostrou aos alunos que o óleo de cozinha pode ser reutilizado de maneira correta, ou descartado corretamente. E aproveitando esse trabalho, a escola passou a realizar também a coleta do óleo de cozinha, além dos materiais recicláveis já coletados”, declarou Tânia Heiden, destacando que a escola não vai confeccionar o sabão, pois foi apenas uma experiência, mas vai dar o destino correto ao material.

COMPOSTAGEM

Ainda durante o mês de junho a escola iniciou um trabalho de compostagem, em parceria com a Escola Agrícola de Mafra, atividade relacionada ao tema “Eu e a Natureza: Interagindo com as plantas”. Nesse sentido a turma do Maternal II primeiramente teve a visita do técnico agrícola Edson Dvojatski, que explicou o processo e deixou preparado o espaço para a realização do compostagem, que ocorreu após a visita à Escola Agrícola, onde os alunos puderam observar como a compostagem é feita. Todas essas ações, além dos temas trabalhados, estão também relacionadas ao projeto “Boas Práticas na Alimentação Escolar”, que a escola vem participando neste ano.