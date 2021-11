Alunos do CEIM Fiorige Bona aprendem sobre trânsito de forma divertida com o Proerd Kids

Este ano só foi possível atender duas turmas e uma escola através do Proerd Kids, mas a ideia é ampliar o atendimento em 2022

Para quem ligar em caso de emergência? Por que é mais seguro obedecer às regras e sinalização de trânsito? Para responder estas e outras dúvidas, os policiais do Proerd Kids, de Mafra, realizaram na manhã de segunda-feira, 08, uma aula lúdico-educativa com alunos do Centro de Educação Infantil Municipal Benemérita Fiorige Bona. No circuito que fica no pátio da Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra, os alunos entre 5 e 7 anos, puderam pilotar carrinhos ficando atentos às placas e semáforos.

PROERD KIDS

O PROERD Kids não é uma versão infantil do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD. Ele foca em temas como educação no trânsito, respeito aos colegas e professores e principalmente na segurança dos alunos, através do repasse de orientações de forma lúdica. Este programa é desenvolvido em uma aula por semana entre 30 e 40 minutos totalizando sete encontros em turmas do pré II, alunos entre 5 e 7 anos.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning, a presença do policial é um fator de proteção às escolas para evitar casos como ocorrido no município de Saudades. “Este ano só foi possível atender duas turmas e uma escola através do Proerd Kids, mas a ideia é ampliar o atendimento em 2022. Iremos tentar junto ao comando da Polícia Militar aumentar o número de escolas atendidas”, explicou. Ela completou dizendo ainda que “a Educação está muito feliz com o projeto do Proerd e torce para que seja ampliado para mais turmas, pois faz a diferença na educação das crianças”.

