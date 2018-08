Alunos do CEM Günther Werner assistem teatro sobre vacinação

A peça teatral deu ênfase para a importância dos pais levarem as crianças até o posto para tomarem as vacinas e deixarem a carteirinha de vacinação em dia

Os 297 alunos, que frequentam as 13 turmas do berçário I ao Jardim II do Centro de Educação Infantil Günther Werner receberam no dia 13 de agosto, profissionais do Posto de Saúde da Vila Nova, que apresentaram teatro sobre a Campanha de Vacinação.

A peça teatral deu ênfase para a importância dos pais levarem as crianças até o posto para tomarem as vacinas e deixarem a carteirinha de vacinação em dia. A direção da escola agradeceu a participação dos profissionais e destacou a iniciativa como muito importante para a conscientização dos pais para a necessidade de imunização dos filhos.