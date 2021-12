Alunos mafrenses se destacam na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Seis escolas de Mafra, sendo cinco públicas e uma particular, destacaram-se na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na 15ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) realizadas durante este ano nas escolas. O principal objetivo é difundir o conhecimento astronômico pela sociedade brasileira, fomentando o interesse dos jovens na área da ciência.

Cada escola está realizando internamente a entrega de medalhas e certificado de participação aos alunos. Mafra conquistou ao todo 47 medalhas, sendo 19 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze, divididas entre as escolas: CEM Beija-Flor, EMEB Avencal do Saltinho, EMEB Augusta Vitória, EMEF São Lourenço, EMEB Avencal São Sebastião e Colégio Excelência. (Veja quadro abaixo).

Segundo a secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, a OBA e a MOBFOG representam uma forma de interação entre professores responsáveis pelo ensino dos conteúdos com o desenvolvimento científico do aluno. “Utilizamos estes eventos como veículos pedagógicos para ensinar astronomia e os conceitos básicos das ciências aeroespacias. Além do interesse pelo estudo, os dois eventos despertam motivação aos professores, alunos, inclusive à comunidade em geral”, concluiu a secretária. Ela também fez questão de parabenizar a todos pela conquista que enaltece o trabalho da escola e incentiva os alunos a progredirem sempre e serem os protagonistas de sua história.

OBA

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é um evento gratuito nacional realizado nas escolas Brasileiras previamente cadastradas desde 1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). Aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais. O evento ocorre totalmente dentro da escola e tem uma única fase. Ao final da OBA todos recebem um certificado de participação, bem como os professores envolvidos no processo e também os diretores das Unidades Escolares, além de uma vasta quantidade de material didático gratuitamente.

MOBFOG

A MOBFOG é realizada anualmente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território nacional. A MOBFOG tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.

Quadro de Medalhas

LISTA DAS ESCOLAS MEDALHISTAS DE MAFRA/SC ESCOLA OURO PRATA BRONZE 24ª OBA/ 15ª MOBFOG CEM Beija-Flor 4 – – MOBFOG 2021 – real CEM Beija-Flor 5 – 1 MOBFOG 2021 – virtual EMEB Avencal do Saltinho 6 – 3 MOBFOG 2021 – real EMEB Augusta Vitória 1 3 3 OBA 2021 EMEB Augusta Vitória – 2 3 MOBFOG 2021 – real EMEF São Lourenço 1 1 1 OBA 2021 EMEB Avencal São Sebastião – 2 1 OBA 2021 Colégio Excelência 2 5 3 OBA 2021 TOTAL 19 13 15 47

Fotos: Entrega premiação OBA na EMEF São Lourenço