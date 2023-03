AMAB Mafra apresenta atletas e uniformes para o período de 2023 e 2024

Compartilhar no Facebook

Em jantar na noite de 14 de março, a Associação Mafrense de Basquetebol AMAB – Mafra foi apresentada à sociedade Riomafrense e à s autoridades. Durante o evento houve apresentação dos atletas e dos uniformes de 2023/2024. Também foi homenageado o professor Plácido Gaissler Filho, pelo seu amor e dedicação ao basquetebol desde 1986, sempre demonstrando empenho e paixão pelo esporte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, reafirmou seu compromisso com o esporte, passando informações sobre investimento nos ginásios e escolas, a fim de melhorar a estrutura para a prática de várias modalidades.

O evento contou também com a presença do Presidente da Federação Catarinense de Basketball, Fábio Pamplona Deschamps, da Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning, Vereador Rafinha, todos fazendo uso da palavra. Prestigiaram o evento, ainda, o diretor do DME Carlão, a diretoria da AMAB, pais, atletas e comunidade em geral.

Apoio

A AMAB Mafra explicou que ainda tem espaço para patrocínios, e para isso quer contar com o apoio do empresariado local.