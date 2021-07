AMAM é constituída em Mafra e elege sua primeira diretoria

Na última terça-feira, 20, no CEDUP de Mafra – Centro de Educação Profissional – foi constituída a AMAM (Associação dos Amigos e Autistas de Mafra), onde possibilitará condições de integração do autista através de sua aceitação social e na escola comum, orientação e apoio às famílias, divulgação do autismo na comunidade. Contribuindo para o avanço nos atendimentos de pessoas com transtorno do espectro autista em nosso município.

Além disso, as ações de integração no mercado de trabalho, o incentivo de criações de centros especiais para tratamento adequado de suas deficiências e sua reabilitação bem como a busca de apoio aos poderes públicos e cobrando que as leis existentes sejam respeitadas e colocadas em prática estimulando a criação de novas leis, angariar fundos para que todos os objetivos sejam alcançados.

Também esteve presente ao ato a presidente da Câmara Municipal de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto (Pode), na ocasião, expos sobre as leis sancionadas sobre as políticas públicas do autismo e sobre a carteirinha de identificação.

A associação terá a seguintes composição:

– Presidente da Associação – Cassia Alexandra Kuiava Keller

– Vice-presidente – Edilaine Auersvaldt Evaristo

– 1° Secretária – Milena Woehl Albino

– 2° Secretária – Sandra Regina Sabatke Ribeiro

– 1° Tesoureira – Adriane Rodrigues Novacki

– 2° Tesoureira – Clarice Gaudêncio

Conselho Fiscal:

Ana Claudia de Souza Domingues; Isabela Alves de Souza; Enea Joaquina de Lima Kundlatsch; Micheli Portela Kühl; Maria Emília Felipe; Joceana de Jesus Rosa Schneider; Elisângela Fagundes Godoy; Verenice Kohlbeck Fuchs; Claudia Lucena Metzger e Cristiane Wiszniewski.