Amplanorte da pontapé inicial na representação regional do esporte por meio do colegiado de esportes

Nessa segunda-feira, 27, aconteceu a primeira reunião envolvendo os membros do colegiado de esportes que compõem os municípios da Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte). A reunião propiciou a troca de informações entre os municípios das atividades esportivas realizadas na região.

Na oportunidade as deliberações elegeram os membros que irão compor a diretoria que colegiado, os quais ficaram assim definidos:

Presidente: Francisco Flaubeck Maranhão

Vice-presidente: Moacir Capistrano

Secretário: Flavio Nathan Prestes

“Quero deixar um agradecimento ao prefeito Jean de monte castelo, como também demais municípios da região, além dos próprios membros do colegiado que depositaram sua confiança, agora após esse pontapé inicial, devemos unir forçar e correr atrás das demandas da região”, disse diretor de esportes do município de Monte Castelo e agora também presidente do colegiado, Francisco Maranhão.

O objetivo do colegiado é ter representação regional e estadual, ajuda mutua e organizar a atividade para que cada vez mais o esporte na região seja fomentado.

Segundo o presidente do colegiado, o trabalho em conjunto da colegiado permite e representa um espaço importante para o desenvolvimento do esporte na região.

“Estamos muito feliz com o passo que foi dado, creio que vai ser fundamental para o planalto norte, estamos unidos com o intuito de movimentar, resgatar competições regionais e fomentar o esporte na região como um todo”, disse Francisco.

Durante o encontro os representantes do colegiado ainda tiveram um momento para a troca de ideias, experiências e informações sobre os desafios encontrados no esporte de cada município. Ficou decidido que a próxima reunião ficará marcada para 24 de agosto, sendo ainda decidida se será presencial ou virtual.

“Os representantes dos municípios vieram com vontade de trabalhar, de se unir forças, quanto mais trabalho em conjunto na região em prol do esporte, teremos mais iniciativas e projetos para movimentar essa área tão importante para economia e lazer”, disse o presidente.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.

