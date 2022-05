Amplanorte promove seminário de orientação da Caixa e Econômica Federal

Compartilhar no Facebook

A Amplanorte realizou no dia 11 de maio, um seminário de orientação envolvendo engenheiros, arquitetos, profissionais que atuam nos setores de engenharia e Gestores Municipais de Convênios.

O objetivo foi dar mais bagagem teórica no acompanhamento técnico dos contratos de repasse e financiamento.

Durante a manhã, os profissionais da região acompanharam as apresentações sobre as fases de contratação, execução e requisitos técnicos para os contratos de financiamento e também sobre todas as fases que envolvem os contratos de repasse.

Já na tarde, foi a vez do acompanhamento de obras com as planilhas de eventos, elaboração e alteração na PLE e o ponto de controle dos contratos de engenharia e operacional de cada município.

“A capacitação da Caixa foi mais um grande aprendizado para os Gestores, pois tanto a Plataforma +Brasil quanto a própria Gestão da Caixa estão a todo momento se atualizando e modificando o processo de Convênios, para melhor atender ao Município e ter um maior controle do que está acontecendo com cada Obra”, explicou o Subdiretor do Departamento de Captação de Recursos e Convênios da prefeitura de Mafra, Jean Felipe Schafascheck.

Para ele, o seminário conseguiu sanar muitas dúvidas e muitos questionamentos em que cada município vive em sua realidade.

“Os gestores da Caixa mostraram mais visto que estão trabalhando juntos aos G.M.C do Planalto Norte de Santa Catarina, para conseguirmos fazer um excelente trabalho a todos os munícipes”, completou Jean.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.