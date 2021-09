Amplanorte sai em defesa da saúde auditiva

Na última quarta-feira (22), a Amplanorte por meio do coordenador de políticas publica da saúde da associação, Ricardo Nestor de Paula, levou a discussão da saúde auditiva na região para o representante da câmara técnica de gestão, Fábio de Souza, para que possa se dar o encaminhamento do processo ao responsável no estado.

“A preocupação com a saúde auditiva da população na Região do Planalto norte se dá dos técnicos e secretários de saúde da região. Na qual possuem demandas reprimidas e necessitamos que esse serviço se torne eficaz e resolutivo. No entanto, se fez necessário verificar juntos aos municípios as necessidades e dificuldades encontradas e repassar ao estado nossa situação, para que possamos promover uma melhor saúde aos nossos pacientes”, explicou Ricardo.

A iniciativa da associação vem com o objetivo de auxiliar a população, que se encontra com problema devido às filas para se realizar os atendimentos. Foi feito um levantamento das demandas nos serviços auditivos dos municípios da região e entregue para ser discutido nas reuniões das câmaras técnicas da gestão do estado.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.

