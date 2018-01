Andamento das obras na Rua Gustavo Friedrich é prejudicado pelo tempo instável e chuvoso

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em julho do ano passado o prefeito Wellington Bielecki assinou a ordem de serviço para início das obras de pavimentação da Rua Gustavo Adolfo Friedrich, principal via do bairro Vila Nova. Desde então, as obras estão a cargo da empresa Bresciani (Transporte Terraplanagem e Urbanização Bresciani). Durante este tempo, a empresa vem realizando os seguintes procedimentos: colocação de drenagem pluvial nova e remoção das lajotas para efetivação da pavimentação asfáltica.

EXECUÇÃO COMPROMETIDA

A Bresciane explica que desde o início de janeiro – devido ao alto volume de chuvas que assolam a região de Mafra, principalmente no final do dia –, o trabalho de preparação de base para aplicação de capa asfáltica tem sido danificado e refeito diariamente, a fim de não prejudicar o tráfego de veículos. “Para a aplicação da imprimação, necessitamos a cura de pelo menos 24 horas, o que não estamos conseguindo, pois caso ocorra a aplicação, além de perdermos o material utilizado – que será levado pela chuva – poderemos fazer com que esse produto seja transportado a cursos de água (rios) causando riscos ambientais”, explicou o engenheiro da empresa, Paulo Rangel.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

A empresa esclarece ainda que está monitorando a base em sua estabilidade com ensaios visuais e uso da Viga Benckelman (equipamento que possibilita realizar medições deflectométricas de um pavimento) para se certificar da qualidade da sub-base e base aplicadas, conforme especificação exigida no projeto. “Estamos trabalhando de forma incessante para conclusão da obra e que assim que houver possibilidades climáticas estaremos executando o serviço para que a obra seja entregue aos munícipes”, concluiu o engenheiro.

TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano alerta aos motoristas que trafegam pela via que devido a obra, o trânsito permanece parcialmente interditado com o fluxo sendo mantido por desvios. A secretaria pede compreensão aos motoristas, mas esclarece que o transtorno é temporário e que realizará os serviços da forma mais harmoniosa possível.