Ao contrário de Rio Negro, Mafra não suspende o funcionamento de bares, lanchonetes e similares

Rio Negro suspende o funcionamento de bares, lanchonetes e similares por 14 dias. Em relação aos restaurantes, serviço de comércio de rua em geral e academias, permanecem inalteradas as medidas adotadas anteriormente. O poder público de Mafra entendeu que neste momento não é necessário adotar as mesmas medidas de Rio Negro

Rio Negro publicou nesta quinta-feira (02) o decreto nº 084/2020 com novas medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus.

O decreto suspende o funcionamento de bares, casas noturnas e similares. Lanchonetes poderão atender apenas por meio de entrega de produtos em domicílio (delivery), retirada expressa sem desembarque (drive thru) e/ou retirada em balcão (take away) nos termos do decreto municipal nº 036, de 13 de abril de 2020.

Há novas medidas para o funcionamento de mercados, supermercados e similares. O decreto também suspende o consumo de bebidas alcoólicas nos serviços de conveniência existentes em postos de combustíveis e o funcionamento de parques, praças, passeios, equipamentos de musculação e demais áreas de atividades coletivas ao ar livre.

Em relação aos restaurantes, serviço de comércio de rua em geral e academias, permanecem inalteradas as disposições do decreto municipal nº 036, de 2020e nº 041, de 2020.

OUTRAS MEDIDAS DO DECRETO Nº 084/2020

– Lanchonetes deverão suspender o atendimento presencial, sendo permitido apenas delivery, drive thru (retirada expressa) e ou take away (retirada no balcão);

– Para os mercados e supermercado ficou estipulada a capacidade máxima de 30% da capacidade total e a entrada de crianças menores de 12 está proibida. E ainda, será liberada a entrada de apenas 1 pessoa por família. O controle para entrada deverá ser feito com senhas;

– A venda de bebidas alcoólicas está proibida em serviços de conveniências e postos de combustíveis;

– O decerto proibi também o funcionamento de parques, praças e áreas de atividades coletivas ao ar livre;

– As cirurgias eletivas também foram suspensas exceto os procedimentos de cardiologia, oncologia, nefrologia e exames considerados necessário pelo médico prescritor;

– O transporte coletivo só poderá atender passageiros que atuam ou necessitam utilizar os demais serviços essenciais.

O decreto municipal determina ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Fiscais Municipais e Órgãos de Segurança Pública façam a fiscalização dos estabelecimentos, que, em caso de não cumprimento das medias poderá pagar multa de R$ 3.570,00.

PREFEITO DE MAFRA FALA SOBRE O DECRETO

As cidades de Mafra e Rio Negro são quase uma só, mas em questão territorial são separadas e regidas pelas normas de seus respectivos estados, de Santa Catarina e Paraná. Com a pandemia da Covid-19, as duas cidades tiveram de adotar medidas, emitir decretos e seguir determinações de órgão superiores. Sendo assim, o prefeito Wellington Bielecki, junto à administração municipal, decidiu elaborar diretrizes quanto ao decreto 4942 do governo do estado do Paraná que está sendo seguido por Rio Negro. “Estamos em um momento de decisões e temos normas muito mais rígidas no Paraná. Mas, temos de olhar também para nossa região que faz parte de Santa Catarina”, lembrou o prefeito Wellington Bielecki.

PARÂMETROS DA SAÚDE

Para se formatar qualquer plano de ação, a administração municipal leva em conta dois parâmetros: taxa de internação hospitalar e a curva de disseminação do vírus. Até a última sexta-feira, 03, dos 14 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, no Hospital São Vicente de Paulo, que atende regionalmente, apenas três estavam ocupados (21%), mas por pacientes provenientes de outras cidades. Dos 40 leitos de enfermaria, também exclusivos para Covid-19, apenas cinco ocupados (12%), mas nenhum por moradores de Mafra. Com esses dados, o prefeito explica que Mafra tem pontos positivos nesta luta contra a disseminação do coronavírus. “A Atenção Básica está bem estruturada com cobertura total territorial por meio das ESFs. Além disso, temos a Unidade Especializada Covid-19 junto à UPA. Estamos muito preparados e seguros e ainda contamos com a população que vem se cuidando. Portanto, não vejo razões para fechamento de bares e do comércio em geral, neste momento”, declarou.

Vale lembrar que a Vigilância Sanitária de Mafra, está realizando visitas a estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Trabalho que está sendo feito em conjunto com as polícias militar e civil e corpo de bombeiros. Até esta sexta-feira, 03, não foi feita nenhuma autuação por parte destes órgãos. “Caso tenhamos autuações, tomaremos medidas mais rígidas em relação à segurança”, afirmou Wellington.

RESTRINGIR X LIBERAR

A secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, explicou que para as tomadas de decisões no município é seguida a “matriz de risco”, disponibilizada pelo estado. Esta matriz fornece informações epidemiológicas, as quais fazem com que a Saúde tome medidas restritivas ou as afrouxe no município. Segundo a secretária, Mafra está classificada como “grave” na região do planalto norte catarinense, contudo, o município tem a possibilidade de instituir mediadas para conter a disseminação. Vale lembrar que Mafra saiu na frente se precavendo logo no início da pandemia. Para tanto, criou a Sala de Informações Covid-19, um canal de atendimento à população e que está disponível para esclarecimento de dúvidas em relação à doença; a Unidade Especializada Covid-19, o suporte das unidades básicas de saúde e do Hospital São Vicente de Paulo. “Precisamos que a população nos ajude a desacelerar a curva de crescimento para que consigamos nos manter seguros. Precisamos nos cuidar para cuidar da nossa família, dos nossos vizinhos, da comunidade e do nosso colega de trabalho”, disse a secretária. Ela lembrou ainda de agradecer a todos – iniciativa pública e privada e a população em geral – “que tem trabalhado em prol da batalha contra a Covid-19”.

REFORÇO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Nunca é demais lembrar que prevenir pode conter a disseminação do vírus. A população deve continuar com o comportamento seguro e as medidas não farmacológicas de contenção:

– Use máscaras, que tem a capacidade de se tornarem uma barreira, pois a transmissão do vírus é através de gotículas. A máscara deve COBRIR O NARIZ E A BOCA. É um equipamento de proteção individual e do próximo.

– Use álcool gel 70%;

– Use água e sabão nas mãos para higienização das mãos;

– Respeito ao distanciamento social – no mínimo 1,5 metros;

– Evite aglomerações;

– Mantenha os ambientes ventilados – mesmo nos dias frios deixe o ar circular;

– Cuidar das roupas e dos sapatos – a dica é deixar um único calçado para usar na rua e outro para usar dentro de casa. Quanto às roupas: o recomendado é não reutilizar as mesmas peças em casa, somente depois que estiverem limpas. Se possível, tome banho;

– Higienizar as compras antes de guardá-las no armário ou geladeira.