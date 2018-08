APAE de Mafra lança videoclipe para alertar a importância da prevenção de deficiências

Segundo dados da Organização mundial de saúde, 70% ou mais das deficiências poderiam ser evitadas. Com a evolução do conhecimento científico, o esperado seria que a taxa de incidência de deficiências fosse gradativamente diminuindo, o que acreditamos que não vem ocorrendo a contento pelo número de pessoas com deficiências (que poderiam ter sido evitadas) encaminhados as APAEs.

Os elevados índices de deficiência podem ser reduzidos investindo-se em prevenção. Com base nestes dados, queremos proporcionar a comunidade informações a respeito da prevenção das deficiências, as atitudes que podemos tomar para evitar ou minimizar o impacto das mesmas nas pessoas. Com isso a APAE de Mafra juntamente com alunos, pais e equipe de profissionais desenvolveu um videoclipe para alertar a importância da prevenção.