APAE de Mafra recebe subvenção de R$ 200 mil da Prefeitura

O prefeito Emerson Maas assinou na terça-feira, 03, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra (APAE) termo de colaboração a título de oferecer atendimento no acompanhamento de pessoas com deficiência, no valor de R$ 200 mil a serem pagos em até quatro parcelas no decorrer deste ano.

A contribuição para a APAE terá a finalidade de auxiliar a entidade no custeio das despesas de execução. “A APAE presta relevantes serviços à comunidade mafrense, totalmente voltados ao atendimento dos portadores de necessidades especiais. Como seus recursos financeiros são escassos se faz necessário o apoio do poder público à instituição”, disse o prefeito.

A presidente da APAE, Anete de Fátima Woehl, agradeceu o empenho e ajuda do poder público. “São com esses recursos que conseguimos trazer os resultados que hoje são conhecidos aqui na cidade”, reforçou a presidente. A diretora Eliana de F. P. Scheuer e a secretária Celise da Silva da entidade destacaram a parceria com a prefeitura que se estende há 40 anos e o estreitamento dos laços entre APAE e a administração municipal.

Dois veículos

O prefeito ressaltou as emendas parlamentares destinadas à APAE para aquisição de dois veículos, sendo uma por intermédio do vereador Valdecir Munhoz em parceria com o senador Dário Berger e outra pelo deputado federal Coronel Armando.

APAE

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra – APAE é entidade de caráter beneficente sem fins lucrativos e declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 898 de 30 de novembro de 1976.