Apenas 35% da população com 18 anos ou mais já tomou a dose de reforço em Mafra

Saúde de Mafra apela à população que procure uma unidade de saúde vacinadora para receber a dose de reforço

Mafra chegou no dia 21 deste mês ao percentual de 35,55% da população maior de 18 anos vacinada com a dose de reforço contra Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde faz um apelo à população, pois a grande maioria já pode tomar a dose de reforço, uma vez que as unidades de saúde estão abastecidas e prontas para atender a população.

As unidades seguem aplicando a vacina (primeira, segunda e dose de reforço) para todas as pessoas acima de cinco anos respeitando o intervalo de cada fabricante.

2ª e dose de reforço

O Ministério da Saúde orienta que todas as pessoas com mais de 18 anos que receberam imunizantes de duas doses voltem às unidades de saúde para completar o esquema vacinal com a dose de reforço. A recomendação também vale para quem tomou a vacina da Janssen, que era considerada dose única, com intervalo de dois meses.

O secretário municipal da Saúde, Plínio Saldanha, pede à população que procure sua ESF de referência, preferencialmente antes do feriado de Carnaval, para receber a dose do imunizante. “Não espere a pandemia piorar. Todos os casos de óbitos de Mafra são de pessoas que não completaram o seu quadro vacinal”, explicou.

Ele ainda reforça a importância da imunização. “A vacina protege, garante a sua segurança e a do nosso município. O Executivo Municipal não mediu esforços para que todos tivessem a vacina no momento correto. Então, faça sua parte também: garanta a sua segurança para o nosso carnaval”, finalizou o secretário.

Para saber a situação vacinal de Mafra, acesse o VACINÔMETRO.