Apicultores serão capacitados em Mafra

A Prefeitura de Mafra está empenhada em apoiar a agricultura familiar local. Nesse sentido, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura está firmando contrato com o SEBRAE/SC para prestar consultoria às famílias de apicultores do município. Pelo contrato o consultor Almir de Oliveira, atual Vice-presidente da Apinorte irá prestar atendimento individual para orientação capacitação e manejo dos apiários que irão receber abelhas rainhas do estado.

Os trabalhos iniciarão em junho, com duração estimada em três meses. O Programa de Desenvolvimento Apícola, desenvolvido com apoio do SEBRAE, presta assistência aos apicultores que recebem as abelhas rainhas selecionadas, capacitando-os tanto para seleção, produção e introdução das abelhas nos apiários da região.

A importância do trabalho a ser realizado foi destacado pelo consultor Almir, por proporcionar um melhoramento genético nos apiários, com consequente melhora da produtividade e da qualidade do produto final.

SENAR

Em paralelo, outro trabalho deverá iniciar em Mafra e Itaiópolis, a ser desenvolvido pelo SENAR, de assistência técnica e gerencial, com 30 apicultores já selecionados, por um período de dois anos, com visitas mensais às propriedades. Em ambos os trabalhos, um dos focos de atenção será atrair os jovens para a atividade. A intenção é que os trabalhos, nas duas frentes, tornem-se num futuro próximo, em um Plano de Desenvolvimento para a Apicultura do Planalto Norte Catarinense, envolvendo as entidades e produtores dos municípios da região.

O Secretário Municipal da Agricultura, Adriano José Marciniak destacou a importância da referida ação para nosso município, pois as famílias de apicultores, terão um acompanhamento técnico especializado, podendo assim adequar suas técnicas de produção e manejo, o que vai resultar naturalmente em aumento de produção bem como na qualidade final do produto (mel). “Nosso município possui apicultores excelentes e esses precisam de nosso apoio para continuar o trabalho de que já vêem desenvolvendo”, afirmou.