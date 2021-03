Após superar a covid-19, mãe do ex-prefeito de Mafra morre aos 82 anos

Compartilhar no Facebook

No fim da tarde deste domingo (7) o ex-prefeito Wellington anunciou em suas redes sociais o falecimento da sua mãe Carime Belém Bielecki. “Minha mãe partiu! Tive o privilégio de ser filho, de ser criado, de conhecer a alma e aprender coisas com uma verdadeira heroína!”, escreveu o ex-prefeito em sua página no Facebook.

Dona Carime, como era conhecida a mãe do Wellington, foi internada no início de janeiro após contrair o coronavírus, foram dias de luta contra a Covid-19. Após quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele saiu da unidade para a enfermaria sob aplausos do profissionais da saúde em reconhecimento a mais uma vitória na sua vida.

Infelizmente na última sexta-feira (5) o seu quadro respiratório (pulmões) piorou e ela voltou para UTI onde faleceu na tarde deste domingo.

Carime Belém Bielecki, faleceu aos 82 anos, e deixa como legado a sua história de superação narrada com emoção pelo seu filho em outro post em suas redes sociais, quando anunciou que ela havia contraído a Covid-19. Naquele momento Wellington apontou a luta, a coragem e a força de vontade da sua mãe que enfrentou a poliomielite, ela voltou a andar somente aos 50 anos com ajuda de aparelhos ortopédicos. E que quando os médicos disseram que não poderia engravidar, ela foi mãe.

O velório e o sepultamento foi nesta segunda-feira (8), Dia Internacional de Mulher, seguindo todas as regras estabelecidas para o enfrentamento da Covid-19.

