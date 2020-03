Aprovadas contas do FUNDEB relativas a 2019

O Conselho Municipal do Fundo de Manuten√ß√£o e Desenvolvimento da Educa√ß√£o B√°sica e de Valoriza√ß√£o dos Profissionais da Educa√ß√£o ‚Äď FUNDEB¬†aprovou na tarde da do dia 21 de fevereiro, a presta√ß√£o de contas do fundo, relativas ao ano de 2019. Na mesma oportunidade, aprovaram as contas relativas ao Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE.

Conforme explica√ß√Ķes da t√©cnica da Educa√ß√£o, Maysa Pimentel Dzus, o munic√≠pio de Mafra recebeu no per√≠odo, pelo FUNDEB, R$ 27.517.359,18, que somados aos R$ 38.818,29 de rendimentos de aplica√ß√£o e ao saldo de R$ 323.265,99 totalizaram R$ 27.879.443,46. No per√≠odo as despesas foram de R$ 27.540.967,23, tendo sido reprogramado, para o exerc√≠cio de 2020, 0,02% quando o m√°ximo permitido √© de 5%.

Ela explicou ainda que a aplicação do mínimo de 60% da receita em folha para pagamento dos profissionais em efetivo exercício do magistério, que é uma exigência legal, foi cumprida, chegando a 71,24%. Em relação às despesas, destacou que todas foram feitas na forma que a legislação permite e respeitando-se os percentuais também fixados em lei.

PNATE

Na ocasi√£o foram aprovadas tamb√©m as conta relativas ao exerc√≠cio de 2019 do Programa Nacional de Transporte Escolar ‚Äď PNATE. Conforme explica√ß√Ķes t√©cnicas, no per√≠odo foram recebidos pelo programa R$ 254.866,28, que somados ao saldo de R$ 149,02, totalizaram R$ 255.015,30. Do total foram investidos – somente no pagamento com terceiriza√ß√£o de empresa de transporte escolar – R$ 254.871,56.¬† Maysa Dzus explicou que, quanto ao transporte escolar, o munic√≠pio desembolsa ainda recursos de outras fontes para manuten√ß√£o da frota pr√≥pria.

‚ÄúTodos os relat√≥rios est√£o √† disposi√ß√£o na Secretaria Municipal de Educa√ß√£o e no site do Tribunal de Contas do Estado e ainda os interessados poder√£o dirimir d√ļvidas junto √† pr√≥pria t√©cnica do setor‚ÄĚ.

FUNDEB

O Conselho Municipal do FUNDEB tem como uma de suas fun√ß√Ķes acompanhar e controlar a execu√ß√£o dos recursos federais transferidos √† conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ‚Äď PNATE, verificando os registros cont√°beis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e an√°lise da presta√ß√£o de contas desses programas, encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa√ß√£o – FNDE o Demonstrativo Sint√©tico Anual da Execu√ß√£o F√≠sico-Financeira, acompanhado de parecer conclusivo e, ainda, notificar o √≥rg√£o executor dos programas e o FNDE quando houver ocorr√™ncia de eventuais irregularidades na utiliza√ß√£o dos recursos.