Aprovado o projeto de lei que cria cargo de professor de música em Mafra

Na última semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 13/2020 que altera a lei nº 3795, de abril de 2012, que cria o cargo de professor em licenciatura em música na rede municipal de ensino.

O total de número de cargos criados foi cinco, focando na educação infantil. Segundo a justificativa do projeto, o professor de música é importante para o desenvolvimento do estudante – tanto em aspectos individuais como sociais. As aulas de música potencializarão as partes cognitivas e linguísticas, auxiliando no desenvolvimento afetivo e social da criança, a criatividade, a sensibilidade, o ritmo, a concentração, a memória e, principalmente o prazer musical.

Para os vereadores, o professor de música agregará ao currículo escolar dos alunos. Além disto, potencializará o desenvolvimento dos alunos mafrenses.