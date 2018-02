Aprovado projeto de lei do retorno da Patrulha Rural em Mafra

Com o investimento de cerca de R$120 mil, o poder executivo mafrense comprou o automóvel para auxiliar a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) nos trabalhos preventivos no município

Na última terça-feira, 06 de fevereiro, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 01/18 que autoriza o poder executivo a celebrar o termo de cessão de uso de veículo com o estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar. Com isso, oficializa cessão do automóvel Duster – marca Renault, 2.0, 4×4 – que será usado para as patrulhas preventivas nas comunidades do interior de Mafra, a Patrulha Rural.

Com o investimento de cerca de R$120 mil, o poder executivo mafrense comprou o automóvel para auxiliar a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) nos trabalhos preventivos no município.

Segundo o comandante interino, major Marcelo Pereira, o veículo será utilizado para reativar o serviço da patrulha rural. E também iniciarão a patrulha lei Maria da Penha para proteger as mulheres e suas famílias vítimas de violência doméstica.

Para os vereadores, o projeto de lei foi tratado com máxima agilidade por isso votado com rapidez, mas analisado perante as comissões e o jurídico. Assim, a Gemfa poderá retornar as atividades da patrulha rural o quanto antes e proporcionar mais segurança para a zona rural de Mafra.

O segundo projeto de lei votado foi Nº02/18, de autoria do executivo. Neste projeto fica autorizado a Prefeitura de Mafra a suplementar dotação no orçamento público municipal de 2018. Ambos os projetos foram aprovado por unanimidade.