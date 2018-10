Aprovado projeto que denomina rua Comissário Ido Rodrigues

Na última terça-feira, 23, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 26/18 que denomina rua Comissário Ido Rodrigues em Mafra. O projeto de lei é de autoria do vereador Dimas Humenhuk. A rua fica localizada no loteamento Santa Terezinha II, no bairro Vila Ivete.

O homenageado é natural de Florianópolis, Ido Rodrigues nasceu em 05 de maio de 1938. Em 1955, casou com Sara Rosa Rodrigues. Desta união, nasceram os filhos: Ido Rodrigues Filho, Fernando Rodrigues, Alberto Rodrigues, Itamar Rodrigues, Raquel Rodrigues e Fábio Rodrigues.

No dia 15 de novembro de 1969, a família Rodrigues se muda para Mafra. O motivo da mudança foi que Ido conquistou o cargo de escrivão na comarca do município. Com muito esforço e dedicação, foi promovido com o passar dos anos ao cargo de comissário, onde atou por mais de 38 anos.

Além do destaque profissional, Ido era engajado com a comunidade mafrense. Ele foi voluntário no bairro Vista Alegre, onde fez grandes reformas na antiga Creche do Centro Comunitário da Vila Ivete com recursos próprios, hoje é denominada de Centro de Educação Infantil Sara Rosa Rodrigues. Apaixonado por futebol, Ido Rodrigues foi um dos principais patrocinadores do time Bandeirantes Esporte Clube.

Em 12 de fevereiro de 2011, Ido Rodrigues faleceu aos 76 anos. Ido deixou seis filhos, 16 netos e quatro bisnetos.

Representando os filhos do Ido, Fábio Rodrigues contou mais detalhes de como o pai atuou em Mafra. O filho relatou o exemplo de homem integro e que 30 herdeiros para representar o legado da família Rodrigues.

Para o autor do projeto, a família Rodrigues representa o município por meio de reivindicações e lutas pelos direitos dos moradores, principalmente do bairro Vila Ivete. Segundo o vereador Dimas, Ido Rodrigues foi um homem a frente do seu tempo.