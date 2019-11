Arquiteto mafrense Eron Costin visita estação Antártica

A bordo do navio Ary Rongel da Marinha brasileira, o arquiteto Eron Costin está em viagem para a Antártica, para vistoria da finalização das obras da reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por incêndio em 2012. Está acompanhado de mais quatro sócios do Estúdio 41, de Curitiba, os quais foram vencedores de concurso público de projetos, em 2013. Fábio Henrique Faria, Emerson Vidigal, Eron Costin, João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro e Martin Goic partiram no dia 7 de novembro de 2019, de Punta Arenas, no Chile, com previsão de chegada em alguns dias, dependendo das condições climáticas do pior mar do mundo, como é conhecida a passagem pelo Drake – junção das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico no polo sul.

A licitação nacional não teve concorrentes e na licitação internacional saiu-se vencedora a China, sendo que as partes foram previamente fabricadas em Shangai e transportadas ao continente gelado, com trabalho conjunto de engenharia brasileira e chinesa.

O premiado arquiteto Eron Costin é nascido em Mafra onde estudou nas escolas Mário Goeldner, Santo Antonio e Colégio Mafrense. Formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná. Residente em Curitiba.