Arrecadação de material reciclável em Mafra quase dobrou em um ano

O ar está mais puro, há menos emissão de gases poluentes, menos lixo na rua. Com as pessoas ficando mais em casa, o meio ambiente sofre menos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A separação do lixo orgânico do reciclável contribui para a manutenção de uma cidade saudável e esta prática é realizada há alguns anos em Mafra.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano fez um balanço e constatou que a média mensal de coleta seletiva urbana e rural, nos últimos anos, era de 25 toneladas/mês. E a partir do segundo semestre de 2019, aumentou para 40 toneladas/mês, quando houve a intensificação da coleta seletiva mensal. “Antes a coleta era feita só duas vezes por semana e hoje é feita de segunda à sexta-feira”, explicou a gerente de meio ambiente da Prefeitura de Mafra, Talita Walter.

MEIO AMBIENTE AGRADECE

Com cerca de 15 toneladas a mais de lixo reciclável recolhido mensalmente, significa que este volume deixa de ser depositado na natureza e de alguma forma é reaproveitado, diminuindo o impacto no meio ambiente, como explica a gerente. “Deixa de ir resíduo reciclável para o aterro sanitário, aumentando assim a vida útil do mesmo. Os resíduos recicláveis estão voltando ao processo produtivo, diminuindo-se a matéria-prima que se retira da natureza”. Além disso, lembrou ela, “existe ainda o impacto social que gera renda às famílias da Recivida – Associação Ecológica Mafrense de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis”.

Vale destacar que quem quiser pode levar diretamente seu lixo reciclável ou lixo eletrônico até a associação que fica aberta em horário comercial de segunda à sexta-feira na Rua Teixeira de Freitas, 766, Jardim América.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Comemorado em 05 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente visa principalmente chamar a atenção da população mundial para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. O simples ato de separação do lixo orgânico do reciclável contribui para a manutenção da vida.

LISTA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

– Papel – Embalagens longa vida, jornais, revistas, livros, caixas de papel e papelão.

– Plásticos – Garrafas de água e refrigerante (pets), sacolas plásticas, brinquedos, utensílios domésticos e embalagens de produtos de limpeza.

– Metal – Latinhas de alumínio (bebidas), latas de aço (ex. latas de óleo, sardinha, molho de tomate), ferragens, pregos e panelas.

– Vidro – Tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos, embalagens.

– Medicamentos – Os medicamentos vencidos ou em desuso, devem ser encaminhados aos postos de saúde ou farmácias.

– Óleo de cozinha – Pode ser destinado às escolas das redes municipal e estadual que participam do programa Verde é Vida da Afubra. Informe-se na escola dos seus filhos ou na própria Afubra.

– Lâmpadas, pilhas e baterias – Devem ser entregues aos estabelecimentos que as comercializam ou nas assistências técnicas autorizadas.

Materiais não recicláveis e que devem ser colocados no lixo comum

– Sobras de alimento.

– Papel higiênico, guardanapos, fraldas descartáveis, absorventes, preservativos, etiquetas e fitas adesivas e papel carbono.

– Esponja de aço, latas de inseticida, verniz e tinta.

– Espelhos, vidros de janela e tampos de mesa, pratos, refratários e óculos.

Dicas para uma separação correta

– Todos os materiais devem estar separados, limpos e secos.

– Vidros quebrados e objetos pontiagudos devem ser embrulhados para evitar acidentes.

Mais informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico ou reciclável podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra pelo telefone: 47 3641-4016.