Artesãos de Mafra iniciam curso do Programa de Desenvolvimento do Artesanato local

Iniciou nesta semana o curso de artesanato, do programa de Desenvolvimento para o Artesanato, lançado neste mês pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, em parceria com o SEBRAE/SC.

São 15 participantes cadastrados para o curso, que terá duração de 8 meses. Ao final deverão ser desenvolvidos dois novos produtos por artesão, gerando uma coleção de 30 novos produtos com a identidade cultural de Mafra.

O objetivo é a profissionalização do artesão mafrense e o desenvolvimento de produtos com a identidade local, que mantenham as referências das tradições dos imigrantes e com preços adequados.