Artistas locais podem fazer o recadastramento em Mafra

A Secretaria Municipal de Educação está dando continuidade, por meio do Departamento de Cultura de Mafra, às ações de cadastramento e recadastramento dos artistas locais, visando agilizar contatos quando da realização de feiras e exposições no município. Todo artista ou grupo que já atua em Mafra com qualquer tipo de arte – música, dança, canto, pintura, artesanato, teatro, entre outros, poderá fazer o cadastro.

Para o cadastro, os interessados devem apresentar, além da Carteira de Identidade, um breve histórico do artista ou do grupo artístico. Também serão solicitadas informações sobre os locais de apresentações e da estrutura necessária para tal, ou dos bens culturais autorias duráveis que pretende comercializar, no caso dos artesanatos.

O cadastro poderá ser feito no próprio departamento, localizado na Avenida Coronel José Severiano Maia, 117. Mais informações pelo telefone – (47) 3642-3592.

NÚMERO DE ARTISTAS DE MAFRA

O cadastro de artistas novos ou a atualização cadastral são necessários para organizar e facilitar o departamento de Cultura na realização de eventos variados e dimensionar o número de artistas que Mafra possui, quais suas aptidões e assim valorizar suas artes, tanto em ações locais como divulgando-os no Estado ou no País, reconhecendo e incentivando-os.