Artistas terão espaço para mostrarem seu talento nas festividades do Natal em Mafra

Compartilhar no Facebook

Por meio do sistema de credenciamento, artistas como cantores solo, duplas e bandas, coral e papai Noel poderão participar de eventos referentes às festividades do Natal do município

Já está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra o edital de credenciamento nº 021/2021 de pessoas jurídicas e pessoas físicas (maiores de 18 anos), para artistas visando a realização de atividades referente às festividades do Natal do município deste ano. Artistas como cantores solo, duplas e bandas, coral e Papai Noel podem realizar o credenciamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conforme disposto no edital, as apresentações acontecerão na praça ferroviário Miguel Bielecki, de 12 a 22 de dezembro. Para os artistas que atuarem como papai Noel haverá apresentações itinerantes, em vários pontos do município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, entre os dias 12 e 24 de dezembro.

Prazos e inscrições

As inscrições para participação da modalidade Credenciamento podem ser feitas por meio de preenchimento de formulário disponibilizado pelo Departamento de Cultura, através do site da Prefeitura Municipal de Mafra (www.mafra.sc.gov.br – link transparência/licitações – credenciamento 021/2021), entre os dias 12 e 26 de novembro, com anexação dos documentos previstos no edital.

Vale lembrar que na modalidade de credenciamento, o credenciado integra o banco de dados, podendo ou não ser efetivada sua contratação por parte da Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais informações

Informações a respeito do edital poderão ser obtidas com pelo telefone/whatsApp (47) 3642-3592. Ou na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Cultura pelo e-mail: cultura@mafra.sc.gov.br