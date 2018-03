Assinatura para o início das obras do Hipemercado Condor em Mafra

Acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 15 de março, às 15h, na avenida Frederico Heyse 1000, o lançamento do início das obras de construção do Hipermercado Condor. Com um investimento de R$ 40 milhões, o hipermercado terá 5 mil m², 12 lojas de apoio e uma praça de alimentação.

O hiper será uma loja completa, com um setor de eletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados. A inauguração está prevista para meados de 2018 e trará o que há de mais moderno em engenharia e arquitetura, unindo tecnologia de ponta com sustentabilidade.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, Mafra foi o segundo município do estado escolhido, pela proximidade logística e pelo potencial da cidade. No decorrer de 43 anos de história da empresa, ela se consolidou no cenário nacional e está entre as maiores redes supermercadistas do país.

O prefeito Wellington Bielecki está muito satisfeito com o empreendimento, pois a geração de empregos continuará acontecendo em Mafra. Diretamente devem ser gerados 300 novos postos de trabalho.