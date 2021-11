Assistência Social de Mafra fornece carteirinha de transporte público urbano para idosos

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está realizando o cadastro de idosos para fornecimento de carteirinha para transporte público urbano gratuito. Para ter direito ao documento, o idoso deve ter 60 anos completos, apresentar comprovante de endereço, CPF e RG.

Procedimento

O atendimento deve ser agendado via telefone (47) 3642-9104 e após o agendamento o interessado deve comparecer na data e hora marcada no CCI – Centro de Convivência do Idoso – que fica na Rua Tupinambás, 80, bairro Vista Alegre.