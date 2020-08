Assistência Social de Mafra mantém plantão para atender pessoas em situação de rua

Compartilhar no Facebook

Devido à forte frente fria em todo o Estado e às baixas temperaturas principalmente nas madrugadas, a Secretaria de Assistência Social e Habitação estará de plantão até domingo, 23, para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que se encontrem nas ruas.

A secretaria oferece serviço de abrigo temporário, por meio de convênio, além de condução até o local. Entre a noite de quinta-feira, 20, e a madrugada de sexta, 21, foram abordadas cinco pessoas e duas foram encaminhadas ao abrigo. Vale lembrar que o encaminhamento não é compulsório, mas de livre decisão da pessoa abordada.

A população pode contribuir com informações, quando se deparar com alguém em situação de rua que necessite de auxílio. O telefone/WhatsApp do plantão é (47) 99177-7278 e atende a partir das 17 horas.