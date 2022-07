Assistência Social de Mafra realiza I Gincana de Integração Intercomunidades

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está coordenando, no período de abril a setembro deste ano, a I Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC com a participação das seguintes Associações de Moradores do município de Mafra: AMAEC – Espigão do Bugre e Campo da Lança, AMAP – Primavera, Amola Flecha, AMOVIS – Vila Solidariedade, Bela Vista do Sul, Guerreiros Vila Nova, Rio da Areia de Cima e Caçador, Rio Preto do Sul, Vila Ivete, Vista Alegre.

A GIIC tem por objetivo, fortalecer as relações comunitárias, estimular o sentimento de pertença dos moradores em relação à sua comunidade, a valorização da mesma e do município por seus habitantes, possibilitar as trocas culturais e de vivências entre os participantes, estabelecer vínculos entre Associações de Moradores e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para parcerias no cumprimento de objetivos em comum.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A I Gincana de Integração Intercomunidades conta com os seguintes Desafios:

– Desafio “Campanha do Agasalho” – Realizado no período de 2 de maio a 1 de julho de 2022. Foram objeto da campanha agasalhos, cobertores, edredons, travesseiros e outros itens próprios para inverno (luvas, meias, cachecóis, etc);

– Desafio “História da comunidade e de suas personalidades” – Realizado no período de 1 a 30 de junho de 2022 e tratou de pesquisa realizada pela equipe, contendo fotos, entrevistas, documentos e quaisquer outras informações que contem a história da comunidade;

– Desafio “show de talentos mafrenses” – O desafio será realizado no dia 30 de julho de 2022 e refere-se a concurso de apresentações de canto e dança onde os participantes representarão suas comunidades, demonstrando os inúmeros talentos existentes no município;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Desafio “Rainhas de Mafra” – O desafio será realizado nos dias 20 e 27 de agosto de 2022 e trata-se de concurso que elegerá as representantes do município em festividades e outros eventos, com o objetivo de promover autoestima e valorizar a beleza feminina mafrense em diversas faixas etárias;

– Desafio “Jogos da Integração” – O desafio será realizado no dia 17 de setembro de 2022, das 8 às 17 horas, no Centro de Educação do Município de Mafra (CEMMA) e terá como objetivo promover a integração e confraternização através de atividades esportivas;

– Desafio “Receitas da Família Mafrense” – O desafio “Receitas da Família Mafrense” será realizado no dia 24 de setembro de 2022, durante a Festa da Integração e terá como objetivo promover competição culinária onde cada equipe apresentará uma receita conhecida e comumente servida pelas famílias mafrenses;

– Desafio “Dança de Salão” – O desafio será realizado no dia 24 de setembro de 2022, durante a Festa da Integração e terá como objetivo promover competição de dança entre casais, resgatando a tradição da confraternização e da alegria que a dança de salão proporciona.

– Desafio “Gincana das Cores” – O desafio será realizado no dia 24 de setembro de 2022, durante a Festa da Integração e se refere a provas diversas de habilidade, agilidade e cumprimento de tarefas e tem como objetivo a integração entre as equipes.

– Desafio “Atitude Empreendedora” – O desafio “Atitude Empreendedora” será realizado no dia 24 de setembro de 2022 e consistirá na criação de um produto para comercialização no dia da Festa da Integração e tem como objetivo estimular comportamento empreendedor nas Associações de Moradores, oportunizando geração de renda para a associação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Festa da Integração – A “Festa da Integração” será realizada no dia 24 de setembro de 2022, das 9h às 17h. Nesta data, serão realizados os desafios “Receitas da Família Mafrense”, “Dança de Salão”, “Gincana das Cores” e “Atitude Empreendedora”. Além disso, serão realizadas as atividades Gincana da Família – provas diversas de habilidade, agilidade e cumprimento de tarefas, com a participação de crianças, adolescentes, idosos, ou seja, toda a família cujo objetivo é a diversão e a premiação sem somar pontos. Recreação para crianças e seus familiares, Apresentações artísticas, Confraternização entre as equipes e a Premiação dos vencedores de cada modalidade e da equipe vencedora da GIIC.