Associação Amigos da Cultura informa existência de vagas para oficinas

A Associação Amigos da Cultura Mafranse (AACM) informa que ainda há vagas para oficinas culturais que estão sendo oferecidas em 2023. As inscrições podem ser feitas diariamente na Casa da Cultura. As vagas são para os cursos de:

– Fios (tricô, crochê e bordados)

– Costura Criativa (Patchwork)

– Tricô à máquina

– Corte e costura

– Música (violão, teclado, ukulelê)

– Fuxico

– Chinelos decorados

– Biscuit

– E.V.A.

– Teatro

– Macramê

– Amigurumi

As oficinas culturais são realizadas pela Associação Amigos da Cultura Mafrense – AACM em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Mais informações pelos telefone 3642-0488 ou 98454-1232, das 9 às 12 e das 13h30min às 19 horas. As Oficinas Culturais acontecem na Rua Marechal Deodoro, em frente ao colégio Barão de Antonina de Mafra, nos fundos da Casa da Cultura.