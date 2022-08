Associações empresariais do Planalto Norte entregam demandas da região aos candidatos

Iniciou nesta terça-feira (30/08) na sede da Associação Empresarial de Mafra o Road Show do Projeto Voz Única, encontros em cada uma das regionais para entregar a cartilha impressa aos candidatos. A ideia é que os candidatos recebam o documento e possam expor suas intenções em relação aos temas propostos e promover uma aproximação ainda maior entre os futuros governantes e a classe empresarial.

No evento, os aspirantes regionais aos cargos de governador, senador, deputados estadual e federal conheceram as demandas de cada região e receberam o documento em mãos para que possam analisar as solicitações e possam incluir nos seus planos de governo as necessidades e levar adiante caso sejam eleitos.

“Erguemos as bandeiras do Planalto Norte com o olhar empresarial. Isto é o associativismo e estou ansiosa por entregá-las aqui hoje. Pois estamos entregando pérolas esperamos que devolvam em ações em prol do desenvolvimento do Planalto Norte”, declarou Valquíria Teixeira, presidente da Associação Empresarial de Mafra (ACIM) e anfitriã do encontro.

O presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves apresentou aos candidatos um panorama do Estado ressaltando as potencialidades da região. “A grande cereja do bolo será o aplicativo que criaremos para o acompanhamento dos 60 pleitos prioritários para que possam acompanhar a evolução dos 60 pleitos. Nosso único objetivo é contribuir levantando aquilo que cada região entendeu que pode melhorar a sua realidade. Somos políticos, mas apartidários e esperamos que este material seja útil para os planos de governo. Pois assim como somos destaque em nível nacional em diversas questões, queremos ser destaque em gestão. Inclusive estou sugerindo a criação de um grande conselho de desenvolvimento com a participação das entidades para contribuir com os conhecimentos, pois nada melhor que os empresários para saberem quais investimentos são importantes para o desenvolvimento econômico. É aí que entra a contribuição do associativismo. Pois todos nós queremos um estado melhor”, declarou o presidente.

Vice-presidente para a regional Planalto Norte, Antônio Tiburske, apresentou aos candidatos as prioridades regionais elencadas pelos representantes empresariais. “Estamos abandonados e hoje estamos tendo a oportunidade de falar de política no Planalto Norte. Exportamos mais que 10 estados brasileiros e temos a maior balança comercial do estado. Somos ao todo oito associações que representam aproximadamente 2 mil empresas. Temos representatividade. O Planalto Norte precisa de vocês e hoje temos o potencial de mudar a história. Mas para isso precisamos do compromisso de vocês. Pois é para o empresário que trabalhamos e queremos desenvolvimento, transparência e união”, declarou.

Prioridades Voz Única para o Planalto Norte:

Aceleração das obras na BR-280 entre os municípios de Corupá a Porto União;

Revitalização total da SC 418, Serra Dona Francisca;

Implantação de Hospital Infantil e UTI neonatal no Hospital Santa Cruz de Canoinhas;

Ampliação da telefonia ao longo da BR 280 (de Rio Negrinho a Porto União, incluindo a implantação nas regiões entre cidades em que o sinal é inexistente) e na Serra Dona Francisca – SC 418, e priorizar a região para receber a tecnologia 5G;