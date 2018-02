Atenção para as mudanças do calendário de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica divulga o Calendário de Vacinação da rede pública para 2018 contendo as mudanças anunciadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS). Entre as principais alterações está a aplicação da vacina contra a varicela cuja segunda dose está disponível para crianças de 4 até 6 anos de idade (6 anos, 11 meses e 29 dias). Segundo a Secretaria, a vacinação nesta faixa etária busca aumentar a proteção do grupo alvo, prevenindo a ocorrência de surtos da doença, especialmente em creches e escolas. A primeira dose da vacina contra a varicela é aplicada aos 15 meses de idade.

MAIS MUDANÇAS

Outra mudança no calendário é a vacina meningocócica C conjugada para adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Para este grupo será aplicado um reforço ou a dose única, conforme situação vacinal encontrada. “Essa mudança proporcionará proteção direta impedindo o risco de doença para os grupos etários, alcançando ainda o efeito protetor da imunidade, que estende a proteção de pessoas não vacinadas”, explicou a enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica, lembrando ainda que todas as doenças prevenidas pelas vacinas que constam no calendário de vacinação, se não forem alvo de ações prioritárias, podem voltar a se tornar recorrentes. Por isso, o Programa Nacional de Imunização realiza o acompanhamento vacinal da população através de calendários de vacinação especificos para cada faixa etária. “A disponibilidade das vacinas segue as recomendações do calendário e a situação vacinal encontrada para crianças, adolescentes e adultos. A vacinação oferece proteção contra as doenças evitando assim a evolução para formas graves, levando até mesmo à morte”, explicou a enfermeira. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas salas de vacinação das Unidades de Saúde.

Os calendários básicos de vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso estão disponíveis no site da Prefeitura de Mafra: www.mafra.sc.gov.br