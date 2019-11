Atenção para as mudanças no trânsito nesta quinta-feira (14)

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que nesta quinta-feira (14), das 9h às 10h30, serão realizadas obras de recape asfáltico na cabeceira da ponte Rodrigo Ajace (popular “ponte nova”).

O acesso dos carros no sentido Mafra – Rio Negro será realizado pela ponte Dr. Dinis Assis Henning (popular “ponte velha”).

Ônibus e caminhões terão acesso pela “ponte nova”, que estará com tráfego em meia pista, em sistema pare-siga.

Como as obras serão realizadas em duas etapas, para não fechar completamente o trânsito, quem vier de Rio Negro, dependendo da pista que estiver bloqueada, deverá desviar por debaixo da “ponte nova”, seguindo pela Rua Benemérito Pedro Kuss.

Fiscais de trânsito estarão orientando os motoristas no local. Também será realizado o recape asfáltico na Rua Felipe Schmidt, com tráfego em meia pista. Em caso de chuva, as obras não serão efetuadas.