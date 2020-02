Atividades do Caps I Casa Azul de Mafra voltam com força total

O Centro de Atenção Psicossocial de Mafra está atendendo desde o dia 2 de janeiro, e as oficinas coletivas retornaram no dia 13 de janeiro. Na última segunda-feira, dia 10, retornaram as atividades no horto medicinal com a naturóloga Helen Silva, onde os usuários puderam reconhecer algumas plantas medicinais, até mesmo as que possuíam em casa e plantá-las, obtendo contato com a terra para posteriormente fazerem seu uso e colocar em prática seus conhecimentos.

Já na terça-feira, dia 11, o projeto de música no hospital São Vicente de Paulo, com o professor de música Rodrigo Seidel, retornou à ativa cantando e encantando os pacientes. Todas essas atividades fazem parte do Projeto Terapêutico Individual dos usuários de saúde mental.

A fachada do CAPS também ganhou mais vida com novas plantas e mudas replantadas em atividade realizada durante a oficina de expressão corporal. Vindas de doação, trouxeram mais cor e vida à recepção da unidade.

CONHEÇA O CAPS

O CAPS I – Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. São atendidos na unidade agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos outros serviços da Rede – ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.