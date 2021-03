Atividades do Proerd foram retomadas em Mafra

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) iniciou suas atividades nesta sexta-feira (5). No ano passado devido a pandemia da Covid-19 o programa não foi realizado.

O Proerd 2021 foi iniciado pelas escolas das localidades de Augusta Vitória e Avencal do Saltinho.

Neste ano o Proerd volta junto com o retorno das atividades escolares atendendo todas as exigências e normas postas para o combate da Covid-19. A meta é que 758 alunos do 5° ano do ensino fundamental participem do programa em 2021.

O Programa Educacional de Resistência à s Drogas e à VIolência – Proerd tem o objetivo de capacitar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência.

O sucesso desse programa de prevenção, de acordo com estudos já realizados, perpassa pelo direcionamento de conteúdos devidamente preparados para públicos específicos, numa aplicação continuada no ambiente escolar, utilizando aulas interativas focadas nos anos iniciais da infância até a fase adulta.

São observados os seguintes benefícios no desenvolvimento do Proerd:

– “Humanização” a ação policial militar, momento em que os jovens se referem aos aplicadores da lei de forma pessoal;

РPermite aos estudantes enxergarem os policiais como servidores, ṇo apenas como aplicadores da lei;

РEstabelece uma linha de comunica̤̣o entre os aplicadores da lei e a juventude;

– Os policiais servem como vetores de informações qualificadas e de políticas públicas de prevenção ao consumo de drogas;

– O Proerd abre diálogo permanente entre a Escola, a Polícia e a Família, para discussão do fenômeno “drogas”.