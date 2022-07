Atletas de Mafra conquistam 17 medalhas na etapa regional dos Parajesc

Os nove atletas da delegação mafrense conquistaram 11 medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze nas modalidades de atletismo, lançamento pelota, arremesso de peso e salto em distância

Com uma recepção calorosa os nove atletas mafrenses voltaram de Blumenau nesta terça-feira, 05, trazendo na bagagem, além de experiências e histórias para contar, 17 medalhas no peito. Eles participaram da etapa estadual dos Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (Parajesc) 2022 no último final de semana, em Blumenau. A delegação contou com a participação dos professores Paulo Martins, Luíz Rogério, Sanderson e Felipe, além da mãe de um dos alunos.

O prefeito Emerson Maas fez questão de recepcionar os atletas e parabenizar cada um deles por representarem o município no Parajesc. “Continuem nessa trajetória de sucesso. Dos 295 municípios de Santa Catarina, apenas 37 participaram do evento, sendo Mafra um deles e que teve grande destaque. Parabéns”, declarou. O diretor do Departamento Municipal de Esportes, Carlos Roberto da Silva completou dizendo que “os atletas marcaram o nome deles no esporte mafrense”.

Ouro, prata e bronze

Os atletas Lara, Renan, Paulo, Vinícius, Brian, Erik, Kelvin, Naiara e Rafaela conquistaram 17 medalhas, sendo 11 de ouro, cinco de prata e uma de bronze nas modalidades: atletismo fem 150 metros, atletismo masculino 60m, 75m e 250m, lançamento pelota feminino e masculino, atletismo arremesso de peso masculino (4kg) e feminino (1 kg) e salto em distância masculino e feminino.

Palavra de vencedor

Rafaela Krol Carraro, 12 anos, conquistou três medalhas de ouro – lançamento pelota, corrida e arremesso de peso. “Achei legal participar e pretendo continuar a praticar esportes. Quero ficar famosa e dar uma vida para o meu pai que é caminhoneiro”, disse. Outra atleta que ostentou duas medalhas de ouro foi Lara Schitt, de 13 anos. Ela venceu o salto em distância e a corrida de 250m. “Já tinha competido na escola, mas achei muito interessante participar. Conheci pessoas novas e a coordenadora nacional do paradesporto, de Blumenau”.

Vinícius Souza de Oliveira, 12 anos e Renan Martins de Oliveira, 14 anos, também mostraram com orgulho as medalhas conquistadas – prata em lançamento de pelota e corrida 60m para Vinícius – e ouro para Renan na corrida de 100m. Eles contaram que “gostaram de participar e principalmente de competir”.

Já o professor Paulo lembrou de agradecer o empenho de toda equipe de apoio, dos atletas e da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento Municipal de Esportes, o qual fez a inscrição no Parajesc. “Fomos elogiados em Blumenau pelo nosso desempenho e espírito esportivo”, concluiu.