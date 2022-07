Atletas de Mafra participam da etapa regional dos Parajesc em Blumenau

Compartilhar no Facebook

Nove atletas mafrenses viajaram na tarde desta sexta-feira, 1 de julho, para participar da etapa estadual dos Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (Parajesc) 2022 , que acontecem em Blumenau, de 1 a 6 de julho. Eles foram acompanhados dos professores Paulo Martins, Luíz Rogério, Sanderson e Felipe, além da mãe de um dos alunos.

Os atletas que representar√£o Mafra possuem defici√™ncia Intelectual (6) e Defici√™ncia F√≠sica (3), e disputar√£o nas modalidades: atletismo fem 150 metros,¬† atletismo¬† masculino¬† 60m, 75m e 250m, lan√ßamento pelota feminino e masculino,¬† atletismo arremesso de peso masculino (4kg) e feminino (1 kg) e salto em dist√Ęncia¬† masculino e feminino.

A Vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira compareceu no momento do embarque dos atletas, manifestando apoio e agradecendo aos alunos e professores, por estarem imbu√≠dos na busca de medalhas para Mafra. ‚ÄúEstamos muito honrados em podermos contar com a disposi√ß√£o de voc√™s em participar, defendendo Mafra, nos Parajesc‚ÄĚ, concluiu.

S√£o os seguintes alunos e respectivas escolas:

São Lourenço РLara, Renan, Paulo, Vinícius e Brian;

Monteiro Lobato: Erik e Kelvin;

Cristo Rei – Naiara;

CEMMA – Rafaela.