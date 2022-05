Atletas mafrenses de Badminton se destacam em Joinville

Compartilhar no Facebook

Joinville recebeu mais um importante evento esportivo ao sediar a 2ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton, evento que integra o Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI – CBC 2022 entre os dias 27 de Abril à 1º de Maio no Centreventos Cau Hansen, evento organizado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), com apoio da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Esportes (Sesporte) e Federação Catarinense de Badminton (FCBd).

Ao todo, 411 jogadores, disputaram 674 partidas, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Adulto, valendo pontuação para o ranking nacional. Mafra esteve representada com os atletas Lucas Arten e Davi Arten.

O atleta Davi caiu fora nas quartas de finais nas 3 categorias que disputou, já o atleta Lucas perdeu a dupla mista nas oitavas e conquistou duas medalhas de bronze, no individual e na dupla masculina.

“Foi um campeonato muito equilibrado, o nível dos atletas está cada vez melhor, mas gostei muito do meu resultado, perdi na semifinal jogando muito” diz o atleta Lucas.

Confira os resultados:

3º lugar Simples Masculino Sub 19 – Lucas Arten

3º lugar Dupla Masculina Sub 19 – Lucas Arten

As próximas competições serão o Sul Brasileiro em Maio na cidade de Foz do Iguaçu/PR, II Etapa Estadual em Joaçaba/SC e a III Etapa Nacional na cidade de Curitiba/PR no mês de Junho.

Os atletas agradecem o apoio principalmente de seus pais, a Prefeitura Municipal de Mafra, seus patrocinadores, ao clube Abam e todos que de uma forma ou outra colaboram com eles.