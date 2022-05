Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que, por problemas técnicos verificados pela Câmara de Vereadores, devido à chuva de granizo do dia 29, a Audiência Pública referente a avaliação das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2022, programada para o dia 31 de maio, às 9 horas, será transmitida somente pelo canal do YouTube da Prefeitura de Mafra, pelo link www.youtube.com/c/PrefeituradeMafraa