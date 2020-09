Aula magna do curso de medicina UnC

A Universidade do Contestado recebeu os calouros do curso de medicina para o início das aulas do segundo semestre letivo.

Neste ano, em função da pandemia, a aula magna foi realizada de forma remota, ao vivo, por meio da plataforma Google Meet, reunindo acadêmicos, docentes e reitoria. O evento marca o início de uma jornada de muito aprendizado, desafios, dedicação e superação. Ser médico requer vocação, mas acima de tudo deve ter a consciência de exercer a arte de curar de forma ética, cultivando o lado humano da profissão e da relação médico-paciente, com confiança e assistência.

O vice-reitor Luciano Bendlin, falou sobre a importância do momento para os alunos e para a universidade. “Esperamos que os alunos construam uma grande história na UnC e que a profissão seja exercida com paixão”. Bendlin, que na ocasião representou a reitora Solange Sprandel da Silva, repassou em sua fala que o substantivo pessoa deve vir antes do adjetivo doente. “A UnC completa 50 anos em 2020 e a gestão sempre esteve empenhada em oferecer cursos de referência no estado de Santa Catarina. Temos o desafio de seguir de forma remota, mas esperamos que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Sejam bem-vindos”.

Participaram da cerimônia o diretor da escola de medicina, professor Robson Henning e o médico Vagner Marcolin Trautwein, coordenador do curso. Os alunos também conheceram os docentes que ministrarão disciplinas para a 1ª fase: Sigridi Kurzawa Swiener dos Santos, Chélin Auswaldt Steclan, Diogo Pasquali Nones, Ana Carolina Pickcius Valoja de Collo, Oscar Afonso Pacheco, Francisco Wikerlin Morozowski e Rafael Arruda Alves.

A aula magna foi ministrada pelo médico, Luiz Fernando Córdova, sobre a “história da cirurgia bariátrica e metabólica”. Córdova é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. No encerramento, os acadêmicos foram orientados sobre a rotina das atividades acadêmicas pelo coordenador Vagner. Em seguida, a professora Sigridi Kurzawa Swiener dos Santos ministrou a primeira aula ao vivo, de forma remota, para os acadêmicos.