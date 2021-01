Aulas reiniciam dia 18 de fevereiro em Mafra

Para repassar informações envolvendo as atividades de todos os setores da Secretaria Municipal de Educação e principalmente as ações envolvendo os protocolos de saúde necessários aos cuidados em relação ao COVID-19 para o retorno seguro das aulas no dia 18 de fevereiro, aconteceu na sede da Amplanorte, em Mafra, na manhã da última sexta-feira, dia 22, reunião com gestores das 29 escolas da rede municipal de ensino.

O Prefeito Emerson Maas abriu os trabalhos falando da parceria entre as secretarias de Educação e Saúde para a retomada das aulas presenciais, para maior proteção dos alunos e também dos professores. Agradeceu o trabalho desempenhado no ano passado, já em tempos de pandemia e salientou a importância dos profissionais da educação para a tarefa que os aguarda neste ano. Ao destacar que conta com o desempenho e lealdade de todos, declarou: “temos a certeza de que vamos passar por esse momento da melhor forma possível”. Afirmou ainda que todos terão um grande desafio nas escolas, mas que a administração está trabalhando e planejando em conjunto com a Educação para que esse retorno aconteça de forma tranquila e segura.

Gestão democrática

Na sequência a Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning também falou em parceria com os gestores. “Vamos trabalhar em equipe, pois vocês estão na ponta, são os semeadores e disseminarão os conhecimentos adquiridos nessa reunião de hoje”, afirmou. Ela destacou que a equipe da Educação estará de portas abertas e sempre pronta para ajudar. “Será uma gestão democrática”, declarou.

Durante todo o dia os gestores receberam inúmeras orientações apresentadas pelos setores da educação, criando um “fluxo de informação”, que será posteriormente repassado aos professores e demais funcionários das escolas. O Setor de Recursos Humanos foi o primeiro repassar as informações pertinentes, dentre elas o que preconiza o novo Decreto Municipal em relação aos funcionários que pertencem ao grupo de risco, além de outros avisos.

Dinâmica com Psicóloga

Antes das apresentações das equipes de trabalho da Secretaria Municipal de Educação, a Psicóloga Talita Pacheco Valério realizou dinâmica de grupo possibilitando aos gestores perceberem como se sentiam naquele dia, propiciando o autoconhecimento.

O departamento de Ensino apresentou as atualizações do Plano de Contingências Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da disseminação do COVID-19, que toda escola deverá possuir.

As nutricionistas apresentaram todo o trabalho a ser realizado pelo departamento junto às unidades escolares, em razão das alterações necessárias em relação aos cardápios e horários escalonados para o ano. Falaram do Manual das Boas Praticas de Alimentação e recomendaram a utilização da cartilha de recomendações para retorno às aulas presenciais do FNDE/PNAE como o POP (Procedimento Operacional Padronizado).

Conselhos escolares

O Setor de Documentação falou da importância do Plano Municipal de Educação e das informações repassadas pelos gestores, que devem ser sempre fidedignas e no tempo estipulado. Abordaram ainda a importância e necessidade da implantação da gestão democrática nas escolas, através dos conselhos escolares; e explicaram sobre os processos de autorização e funcionamento das escolas; dos controles de frequência do Bolsa Família, PDDE, SIMEC/PAR, APP’s e busca ativa. O setor de Estatística falou sobre a importância do cuidado com a documentação escolar, do Sistema i-Educar, Censo escolar, Projeto Apoia, Diário eletrônico do professor e da Pré matrícula digital.

O setor de transporte escolar repassou aos gestores os desafios na condução dos alunos neste ano, pois terá que limitar o numero a ser transportado diariamente, tarefa que envolverá também as escolas do estado, uma vez que 1/3 dos alunos transportados frequentam as escolas da rede estadual. A novidade no setor será a utilização de um monitor em cada ônibus, que terá a tarefa de aferir a temperatura dos alunos antes de entrarem no veículo. Também será responsável pelo protocolo de encaminhamento em casos do aluno apresentar febre ou outro mal estar.

Retorno às aulas presenciais

A equipe de ensino apresentou todo o protocolo pedagógico para o retorno às atividades presenciais e remotas em 2021, levando em consideração que Mafra encontra-se em situação de risco gravíssimo.

As normas para o retorno presencial foram pautadas respeitando a legislação atual, com destaque para o distanciamento de no mínimo 1,5 metros; a obrigatoriedade do uso de máscaras e obediências a todas as normas de saúde já preconizadas. Foram apresentados 3 modelos de retorno à s aulas , sendo: 1 – 100% remoto, para estudantes de grupos de risco ou cujos pais optem pelo ensino remoto; 2- misto, sendo 50% presencial e 50% remoto – as turmas serão divididas em dois grupos, com aulas presenciais durante 1 semana inteira em seu período e, na semana seguinte, com aulas remotas. Dessa forma o professor trabalhará os conteúdos em sala de aula na semana presencial e no período remoto os alunos utilizarão metodologias ativas; 3 – para educação infantil – aulas 100% presencial para as turmas de período integral que serão divididas em dois grupos: matutino e vespertino com aulas presenciais diárias. As turmas de meio período se enquadrarão no modelo de uma semana em casa, uma semana da escola.

Atendimento Educacional Especializado

A equipe de Atendimento Educacional Especializado – AEE explicou as atribuições do setor, falou sobre inclusão, importância do acolhimento, acessibilidade e aceitação. Destacou a necessidade de respeitar as crianças e/ou adolescentes que estão nas escolas e pediu celeridade na apresentação ao setor dos laudos das crianças com necessidades especiais.

Ao final do encontro a Secretária Jamine afirmou que o momento vivido durante todo o dia de reunião será uma pratica constante na secretaria, com a socialização tanto dos momentos ruins vivenciados nas escolas – para que os outros não repitam – como das boas ações para que sirvam de exemplo para as demais unidades. “A ideia é trabalharmos todos para uma única educação. Tenham a certeza de que vocês terão uma equipe sempre pronta para dar todo apoio necessário”, finalizou.