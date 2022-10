Autorizados saques de FGTS para cidadãos que sofreram prejuízos com o granizo de maio de 2022

Saques devem ser realizados impreterivelmente até o dia 27 de Outubro.

A Prefeitura Municipal informa, por meio da Defesa Civil de Mafra, que já estão autorizados os saques do FGTS, para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pela chuva de granizo ocorrida em maio de 2022 e que já apresentaram o comprovante de endereço para cadastro. Os saques deves ser realizados impreterivelmente até o dia 27 de Outubro.

Os saques devem ser feitos prioritariamente por meio do aplicativo FGTS, exclusivo para saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e que o cidadão deverá ter em mãos (na hora do saque) os documentos pessoais e o comprovante de residência do mês da ocorrência da chuva de granizo, ou seja, maio de 2022.

Caixa Econômica Federal

A Defesa Civil explica que as dificuldades encontradas pelos cidadãos para efetuarem os saques deverão ser sanadas na própria agência da Caixa Econômica Federal de Mafra.

Explica ainda que aqueles que não tiverem o comprovante de residência de sua titularidade devem procurar a Defesa Civil para retirada de declaração de residência.

Na galeria de arquivos, acompanhe o passo a passo para efetuar o saque do FGTS.