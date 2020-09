Avante Mafra realiza convenção e confirma apoio á pré-candidata Adriana Dornelles

Compartilhar no Facebook

O partido Avante realizou convenção partidária em Mafra, nesta quarta-feira (16). Durante o evento, foi confirmado o apoio a pré-candidatura de Adriana Dornelles, e a participação na coligação que já conta com PSDB e Republicanos. A convenção seguiu rigorosamente as recomendações estabelecidas pela Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense – CIR – Decreto Executivo nº 4356/2020 de 04/08/2020.

“Mafra está caminhando para um momento de renovação, com ética, responsabilidade e eficiência”, comentou Adriana. “Bandeiras que são compartilhadas por nosso time e os partidos coligados. É um time composto por pessoas novas, experientes e que querem realmente fazer política de forma diferente”.