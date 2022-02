Avenida das Torres na Vila Nova recebe limpeza e melhorias

Importante obra foi realizada na última semana, pela Prefeitura de Mafra, por meio da secretaria de Obras, na Vila Nova. Foram trabalhos de alargamento e empedramento da Avenida das Torres, via que precisava receber melhorias, principalmente porque há anos possuía um depósito de lajotas velhas, que estava se transformando num criatório de bichos.

As ações contaram de limpeza do local, com alargamento e empedramento da via. O trabalho da Secretaria de Obras foi de grande relevância para a comunidade local, uma vez que  promoveu melhorias  também para a saúde da coletividade.