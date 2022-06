Bairros Amola Flecha e Vista Alegre serão contemplados com asfalto em Mafra

Mais uma ação do executivo mafrense apresentada na tarde de sexta-feira, dia 3 de junho, especial para as comunidades da Amola Flecha e Vista Alegre. Foi a assinatura de início das obras de lançamento da 2ª etapa do asfalto da rua Benemérito Ladislau Bicheski, continuação da rua Santa Cruz e da pavimentação asfáltica da rua Escoteiro Souza Neto. O primeiro evento aconteceu na escola EMEF Amola Flecha, com a apresentação do Hino de Mafra em Libras, pelos alunos da unidade. O outro foi na EEB Monteiro Lobato, no bairro Vista Alegre.

As duas obras serão realizadas pelo Executivo Mafrense, com total apoio do Governo do Estado, pelo Plano Mil, no valor de R$ 3.078.306,30 para a rua Ben. Ladislau Bicheski, e de emenda parlamentar do Deputado Estadual Sérgio Motta de R$ 400 mil, e contrapartida da Prefeitura, totalizando R$ 713.500,23 para a rua Escoteiro Souza Neto.

O Prefeito Emersom Maas falou da alegria em poder apresentar mais duas obras que vão atender às necessidades e os anseios das comunidades e arredores. “Sabemos que esses bairros ficaram muito tempo esquecidos e estamos procurando atender ao maior número possível de bairros”, declarou lembrando tempos de campanha em que essa obra da Santa Cruz era uma de suas promessas. Ele salientou a parceria sempre presente com os Vereadores. “Contamos com o apoio do Legislativo que entendeu as nossas propostas, porque sabem que é o melhor caminho para a população”, afirmou. Maas destacou as muitas ações que vêm apresentando nas diversas áreas e declarou que “a mudança da cidade está em cada cidadão e o que queremos enquanto Executivo é criarmos oportunidades para que essa mudança ocorra”.

O prefeito lembrou ainda que EEB Monteiro Lobato “era a única escola da área urbana de Mafra que não possuía asfalto” e, a partir de agora, será contemplada.

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira participou das solenidades. Falou que a atual gestão está trabalhando de forma sincronizada em todos os setores, atendendo as comunidades em todos os sentidos. “Nesses primeiro ano e cinco meses já podemos ver tantas coisas acontecendo”, afirmou e explicou que essas obras acontecem porque a gestão municipal é planejada: “Nada é feito na surpresa, toda gestão é planejada e trabalhada pelo Prefeito e sua equipe, com um único objetivo que é o desenvolvimento de Mafra”. Celina também agradeceu a parceria com o Legislativo afirmando que essa união é apartidária. “O nosso partido é Mafra”. E concluiu destacando que “falta muito a ser feito, mas o importante é que estamos trabalhando para que isso aconteça”.

As solenidades contaram com a presença dos Vereadores, Vanderlei Peters (Presidente), Dircelene Dittrich Pinto (Vice-Presidente) e David Roeder. Eles parabenizaram as comunidades a serem beneficiadas e foram unânimes em destacar a importância das obras e em agradecer ao Prefeito Maas.

– Vereador David Roeder – “Vejo a comunidade crescendo. Obrigado ao Prefeito Emerson Maas. Agradeço ao que veio e ao que ainda está por vir”.

– Vereadora Dircelene Dittrich VPinto – “Vemos uma gestão comprometia com o dinheiro público, uma gestão humana e que está olhando para todas as comunidades”.

– Vereador Vanderlei Peters – “Legislativo e Executivo caminhando em harmonia e os resultados estão acontecendo. Vimos os anseios das comunidades e hoje o início das obras acontecendo”.

Morador agradece

José Petreça e sua esposa Inês, ambos aposentados, acompanharam a cerimônia na EEB Monteiro Lobato. Moradores da região há 36 anos, contaram que o filho foi colega do Prefeito Maas quando frequentaram a escola e, portanto, veem com alegria a realização da obra. “Aleluia. Estamos felizes. Se não sair agora, não sai mais. Agradecemos ao prefeito por esta boa notícia para nós e para todos os que frequentam a escola – pais, alunos, professores e comunidade”, disseram.