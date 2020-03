Balanço social aponta 3.200 pessoas capacitadas pela ACI de Mafra em 2019

A ACI de Mafra realizou na noite do último dia 11, a assembleia geral ordinária, que teve como intuito apresentar o balanço social e financeiro de 2019. Na oportunidade, estiveram presentes os associados, que por unanimidade aprovaram a prestação de contas apresentada e conheceram as atividades desenvolvidas durante o ano anterior, bem como o número de pessoas capacitadas.

Entre janeiro e dezembro de 2019, foram proporcionados 32 eventos de forma gratuita, entre palestras, workshops e cursos, totalizando 1200 participantes. Sempre buscando agregar e aperfeiçoar conhecimento, a ACI de Mafra realizou capacitações, o projeto IMPULSIOMEI e o Bom dia Associado, um bate-papo para trocar experiências entre empresários.

Além disso, também de forma gratuita, foram realizadas três palestras através dos núcleos setoriais, com 144 participantes ao todo. o intuito das atividades desenvolvidas pelos cinco núcleos Setoriais presentes na ACI de Mafra, é que empresas do mesmo segmento possam encontrar soluções e trocar experiências. Atualmente estão ativos os núcleos: da Mulher Empreendedora, de Arquitetos, de Jovens Empreendedores, de Supermercados e de Corretores Imobiliários.

Contudo, o balanço social de 2019 da ACI de Mafra não termina apenas com estes dados. Sempre buscando e proporcionando conhecimento e ferramentas de gestão, iniciou uma turma de MBA em Gestão Comercial – em parceria com a Unisociesc e Fundação Getúlio Vargas -, além do 2º Fórum da Indústria, 1º Seminário do Comércio e 1º Encontro de Mulheres Empreendedoras. Ao todo, a ACI de Mafra capacitou em 2019 mais de 3.200 pessoas, somando novos 108 associados e lançando a Rede de Convênios Viva ACIM.

Uma das maiores vertentes do associativismo empresarial é ajudar as empresas a utilizar as vantagens que as associações proporcionam para potencializar negócios e desenvolver estratégias competitivas. A ACI de Mafra, junto de seus associados, promove atividades econômicas, coopera com entidades públicas e proporciona o intercâmbio de sinergia e conexões.