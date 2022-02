Banco de Materiais de Construção de Mafra já apresentou resultados positivos

Compartilhar no Facebook

O Banco de Materiais de Construção do Município de Mafra já apresentou resultados positivos em apenas três meses de atividades, após seu lançamento em setembro do ano passado, pela Secretaria da Assistência Social/Departamento de Habitação. Somente no mês de janeiro deste ano, realizou o repasse de mais de 1.500 telhas para famílias que fizeram sua solicitação.

O Banco de Materiais tem recebido doações de materiais de construção de pessoas físicas e jurídicas e assim possibilita o atendimento de famílias com dificuldade habitacional. A campanha de doações continua acontecendo, podendo ser doados portas, janelas, telhas, pisos, madeiras, tijolos, entre outros materiais de construção.

Conforme declarações do Diretor de Habitação, Erlon Veiga, toda ajuda é muito importante para o fortalecimento do programa, que tem como objetivo contribuir para uma melhor qualidade habitacional dos mafrenses cadastrados no CadÚnico.

Como fazer doações

O Banco Municipal de Materiais de Construção é constituído por materiais vindos de doações de empresas, organizações da sociedade civil, comunidade em geral e adquiridos pelo próprio Município já utilizados e que não tenham destinação específica no momento.

As doações poderão ser feitas diretamente para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, responsável pela administração do Banco de Materiais. Informações pelo telefone (47) 3643-9073.